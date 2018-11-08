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НБУ понизил справочный курс гривни на 3,29 коп. до 27,9309 UAH/USD
12:38 08.11.2018 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 3,29 коп. до 27,9309 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,03 коп. до 27,8980 UAH/USD.
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