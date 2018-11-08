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Банки Украины 8 ноября сократили портфель ОВГЗ на 4,3 млрд грн
11:39 08.11.2018 |
Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков 8 ноября сократился на 4,3 млрд грн (на 0,7%) – до 359,717 млрд грн.
Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на – 4,9 млрд грн, до 740,128 млрд грн.
Портфель ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, юрлиц сократился на 496 млн грн, нерезидентов – на 67,6 млн и физлиц – изменился незначительно.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 01.03
|740796.65
|354320.11
|344071.67
|26754.66
|1878.35
|13771.87
|на 02.04
|745543.53
|350329.45
|350291.38
|28239.25
|2326.21
|14357.24
|на 02.05
|741739.26
|350325.25
|349950.85
|27009.69
|2564.29
|11889.18
|на 01.06
|743286.36
|350325.25
|354541.96
|24671.49
|2950.56
|10797.10
|на 02.07
|745848.48
|350325.25
|359084.49
|23159.10
|3234.31
|10045.33
|на 01.08
|743195.90
|350322.94
|357786.62
|22315.95
|3982.95
|8787.43
|на 03.09
|754087.90
|348103.76
|372985.28
|20978.18
|4529.93
|7490.75
|на 01.10
|751154.72
|348103.76
|369871.50
|21100.66
|4803.58
|7275.21
|на 30.10
|744953.40
|348099.56
|364243.43
|20158.57
|5241.02
|7210.82
|на 31.10
|744765.87
|348099.56
|364078.80
|20133.89
|5243.23
|7210.39
|на 01.11
|744493.29
|348099.56
|363752.04
|20178.16
|5253.78
|7209.75
|на 06.11
|745227.95
|348099.56
|364314.63
|20328.95
|5273.15
|7211.67
|на 07.11
|745037.68
|348099.56
|364064.77
|20391.55
|5270.52
|7211.29
|на 08.11
|740128.04
|348099.56
|359716.92
|19895.95
|5271.91
|7143.70
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 8 ноября – 27,896958 грн/$1.
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