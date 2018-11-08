6 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $66,2 млн до $274,6 млн

Во вторник, 6 ноября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 66,2 млн долларов по сравнению с 5 ноября до 274,6 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 101,6 млн долларов по сравнению с 5 ноября до 342,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после падения в понедельник на 11 коп. во вторник опустился на 6 коп. до 27,94 UAH/USD.



