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Золото дешевеет 8 ноября на укреплении доллара к мировым валютам
08:09 08.11.2018 |
Стоимость золота снижается в четверг утром на фоне укрепления курса доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.10 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 4,1 доллара, или на 0,33%, до 1224,7 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,3% - до 14,53 доллара за унцию.
Основным фактором, который оказывает давление на стоимость драгоценного металла, является растущий курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,25%, до 96,23 пункта.
Рост курса доллара происходит, в свою очередь, в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС США и решений регулятора по дальнейшей монетарной политике. Большинство аналитиков ожидает сохранения ключевой ставки в США на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%.
Определенное влияние на настроения инвесторов оказывают результаты промежуточных выборов в конгресс США, на которых демократы получили контроль над палатой представителей США, а республиканцы сохранили его в сенате.
"Разделенный контроль над конгрессом вряд ли сильно повлияет на золото. В этом году золото довольно нейтрально реагирует на геополитические события. Основным фактором для золота остается курс доллара", - пишет агентство Рейтер, цитируя главу отдела по торговле драгметаллами в BMO Capital Markets Таи Вонга (Tai Wong).
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