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Курсы валют по карточным операциям на 07.11.18
11:30 07.11.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 7 ноября 2018г.
|Курс валют.
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.8500
|28.1680
|31.7000
|32.2581
|4.0800
|4.3500
|ОТП Банк
|27.9000
|28.1000
|31.8400
|32.1300
|Укрсоцбанк
|27.9000
|28.1000
|31.7000
|32.2000
|Ощадбанк
|27.8500
|28.1700
|31.6000
|32.2000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|27.8500
|28.1000
|31.7500
|32.2000
|Укрэксимбанк
|27.7000
|28.1000
|31.8500
|32.4000
|Райффайзен Банк Аваль
|27.9330
|28.2000
|31.7460
|32.1000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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