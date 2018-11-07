НБУ на аукционе в среду купил $57,4 млн по курсу до 27,9 грн/$1

На аукцион объемом до $100 млн было подано 25 заявок на общую сумму $92,7 млн по курсу от 27,895 грн/$1 до 28 грн/$1.
Курс отсечения был установлен на уровне 27,905 грн/$1.
Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 27,9013 грн/$1.
Во время предыдущего аукциона, 6 апреля, НБУ удовлетворил 18 заявок на общую сумму $50,7 млн. На аукцион объемом до $100 млн было подано 26 заявок на общую сумму $62,7 млн по курсу от 26,03 грн/$1 до 26,09 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,0477 грн/$1.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 7 ноября укрепился до 27,898 грн/$1 с 27,9583 грн/$1.