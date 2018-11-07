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6 ноября НБУ выдал банкам рефинансирование 1 млн гривен
10:57 07.11.2018 |
Во вторник, 6 ноября, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 1 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українські Новини, 26 октября Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 300 млн гривен.
За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
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