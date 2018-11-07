5 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $19,4 млн до $208,4 млн

В понедельник, 5 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 19,4 млн долларов по сравнению с 2 ноября до 208,4 млн долларов.





Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 66,9 млн долларов по сравнению с 2 ноября до 241,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 2 коп. в понедельник опустился на 11 коп. до 28,00 UAH/USD.



