Золото дорожает 7 ноября на ослаблении доллара к мировым валютам

Стоимость золота растет в среду утром вслед за снижением курса доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.54 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,5 доллара, или на 0,29%, до 1229,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,38% - до 14,55 доллара за унцию.

Основным фактором, который оказывает поддержку стоимости драгоценного металла в среду, является снижающийся к евро и иене курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,28%, до 96,05 пункта.

Ослабление курса доллара происходит, в свою очередь, в ожидании результатов промежуточных выборов в американский конгресс. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.

"Если на выборах не будет никаких сюрпризов, то стоимость золота будет держаться в диапазоне 1215-1235 долларов за унцию", - сказал агентству Рейтер вице-президент Dillon Gage Metals Уолтер Пехович (Walter Pehowich).