Финансовые новости
- |
- 07.11.18
- |
- 09:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Золото дорожает 7 ноября на ослаблении доллара к мировым валютам
08:23 07.11.2018 |
Стоимость золота растет в среду утром вслед за снижением курса доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.54 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,5 доллара, или на 0,29%, до 1229,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,38% - до 14,55 доллара за унцию.
Основным фактором, который оказывает поддержку стоимости драгоценного металла в среду, является снижающийся к евро и иене курс доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,28%, до 96,05 пункта.
Ослабление курса доллара происходит, в свою очередь, в ожидании результатов промежуточных выборов в американский конгресс. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.
"Если на выборах не будет никаких сюрпризов, то стоимость золота будет держаться в диапазоне 1215-1235 долларов за унцию", - сказал агентству Рейтер вице-президент Dillon Gage Metals Уолтер Пехович (Walter Pehowich).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Дорого и сердито. Получит ли Украина ударные турецкие беспилотники
ТОП-НОВОСТИ
|Валютные продажи целый день доминировали на межбанковских торгах 6 ноября
|Почему Луценко уверен, что его не уволят
|Комиссия избрала членов Совета международных экспертов Антикоррупционного суда
|Рада не поддержала отставку Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 06.11.18
|НБУ отозвал лицензии у БМ Банка и исключил его из реестра банков
|Золото дорожает 7 ноября на ослаблении доллара к мировым валютам
|Доллар дешевеет 7 ноябр в ожидании результатов промежуточных выборов в США
|Биржи АТР растут 7 ноября в ожидании результатов промежуточных выборов в США
|За 9 месяцев Мегабанк увеличил прибыль в 4,5 раза до 24,8 млн гривен
Это интересно
|Японцы и финны совместно разрабатывают электрический самоходный автобус-шаттл для северных широт
|Мошенники от имени главы Нацкомфинуслуг терроризируют учреждения
|Фары автомобилей Ford смогут менять освещение с учётом знаков и разметки
|Samsung утвердил характеристики своего первого сгибающегося смартфона
|Aston Martin раскрыл облик максимально приближенного к серии гиперкара Valkyrie
|Впечатления от Assassin's Creed Odyssey на стриминговом сервисе Project Stream от Google
|Volkswagen и Ford ведут переговоры о совместном создании электромобилей