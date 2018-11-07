Доллар дешевеет 7 ноябр в ожидании результатов промежуточных выборов в США

Курс доллара в среду утром снижается к большинству мировых валют на фоне перспективы победы демократов на выборах в палату представителей конгресса США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.10 EET курс евро к доллару рос до 1,1454 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1427 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 113,28 иены за доллар со 113,44 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,36%, до 95,97 пункта.

В центре внимания мировых рынков находятся промежуточные выборы в США и сообщения в СМИ о предварительных результатах. В ходе выборов переизбирается на двухлетний срок весь состав палаты представителей (435 депутатов), а также 35 из 100 сенаторов, каждый из которых работает по шесть лет. В настоящее время обе палаты контролируют республиканцы, в том числе в сенате 51 против 49 мест, а в палате 235 против 193 (семь мест вакантны).

По прогнозам СМИ, демократы выиграют выборы в палату представителей конгресса США впервые за восемь лет. В частности, демократы могут получить в новом составе палаты представителей США до 238 мест из 435, а республиканцы - до 206. Если это произойдет, демократы смогут блокировать большую часть законодательных инициатив администрации Дональда Трампа и оказывать на Белый дом давление через надзорные функции профильных комитетов конгресса.

"Если демократы вдруг выиграют выборы в обе палаты конгресса, то рисковые настроения резко ухудшатся, и мы увидим укрепление доллара и иены", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега Daiwa Securities в Токио Юкио Исизуки (Yukio Ishizuki).