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НБУ повысил справочный курс гривни на 5,80 коп. до 27,9583 грн
12:23 06.11.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 5,80 коп. до 27,9583 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 12,26 коп. до 28,0163 UAH/USD.
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