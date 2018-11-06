2 ноября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $3,2 млн до $227,8 млн

В пятницу, 2 ноября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 3,2 млн долларов по сравнению с 1 ноября до 227,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 8,4 млн долларов по сравнению с 1 ноября до 308,1 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 2 коп. в пятницу также опустился на 2 коп. до 28,11 UAH/USD.