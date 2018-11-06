Золото 6 ноября дешевеет на укреплении доллара к мировым валютам

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Золото 6 ноября дешевеет на укреплении доллара к мировым валютам

 

Стоимость золота во вторник утром незначительно снижается вслед за укреплением курса доллара по отношению к большинству мировых валют, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.20 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 1,7 доллара, или на 0,14%, до 1230,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,12% - до 14,63 доллара за унцию.

Основным фактором, который оказывает давление на стоимость драгоценного металла во вторник, является растущий к евро и иене курс доллара. При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,13%, до 96,41 пункта.

Рост курса доллара происходит, в свою очередь, в ожидании результатов промежуточных выборов в американский конгресс, которые пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.

Старший сырьевой брокер RJO Futures Боб Хаберкорн (Bob Haberkorn), чьи слова приводит агентство Рейтер, отметил, что на рынке в целом наблюдается некоторое затишье перед промежуточными выборами в США.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

07:58 Золото 6 ноября дешевеет на укреплении доллара к мировым валютам

07:45 Доллар дорожает к большинству валют в день промежуточных выборов в США

07:41 Биржи АТР преимущественно снижаются 6 ноября перед промежуточными выборами в США

07:37 За 9 месяцев Укрсоцбанк сократил убыток в 1,9 раза до 839,5 млн гривен

07:37 Биржи США не продемонстрировали единой динамики в ожидании промежуточных выборов

05.11 По словам финансистов, 5 ноября Нацбанк выкупил через Matching свыше $20 млн.

05.11 Индекс ПФТС 5 ноября еще немного вырос

05.11 В октябре международные резервы увеличились на 0,6% до $16,7 млрд

05.11 Заемщикам ПриватБанка спишут часть долга

05.11 За 9 месяцев «Кредит Днепр» сократил убыток на 2,7% до 476,1 млн гривен

05.11 Депозитные ставки для физлиц 05.11.18

05.11 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.11.18

05.11 Остатки средств на корсчетах банков 05.11.18

05.11 НБУ купил на межбанке $85,2 млн 29 октября-2 ноября

05.11 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 05.11.18

• дальше…

07:58 Золото 6 ноября дешевеет на укреплении доллара к мировым валютам

07:52 Нефть дешевеет 6 ноября, несмотря на вступление в силу санкций США против Ирана

05.11 Менеджеры хедж-фондов пятую неделю подряд распродают фьючерсы и опционы на сырую нефть

05.11 В октябре международные резервы увеличились на 0,6% до $16,7 млрд

05.11 Правительство планирует повысить ренту на нефть и конденсат с 29 до 31%

05.11 Кабмин предлагает Раде установить ставку земельного налога для лесных земель не более 0,1% от их денежной оценки

05.11 Правительство предложило снизить стоимость безналоговых посылок до 100 евро

05.11 Объем торговли товарами между Украиной и Китаем за 8 мес. вырос на 21% - Кубив

05.11 Цена нефти сократила темпы снижения 5 ноября на ожидании уточнений условий санкций США против Ирана

05.11 В Украине выдали первую лицензию по распределению электроэнергии в рамках реформы рынка

• дальше…

05.11 Озоновый слой восстанавливается

05.11 Еврокомиссия не пойдет с Италией на сделку по госбюджету

05.11 Компания SWIFT приостановила доступ ряда банков Ирана к своей системе

05.11 Помпео перечислил страны, получившие исключения из иранских санкций

05.11 Выборы в Грузии. Почему депутаты говорят об угрозе гражданской войны

05.11 Почему так важны промежуточные выборы в Конгресс США

05.11 Франция: перед выборами в Европарламент впервые лидируют ультраправые

05.11 Жена банкира из Азербайджана - первый иностранец, у кого Лондон требует раскрыть источник доходов

05.11 Немецкие и британские банки плохо сдали стресс-тест EBA

05.11 Россия опоздала со своими санкциями - эксперт США

05.11 BlaBlaCar в России могут запретить по требованию перевозчиков и автовокзалов

05.11 Миссия ОБСЕ запускает Московский механизм против России

05.11 Британия и ЕС решили главную проблему на переговорах по Brexit - СМИ

05.11 Узбекистан угрожает Украине вводом санкций

05.11 США накладывают строжайший режим санкций на Иран

• дальше…

02.11 В исторических центрах украинских городов будут строить только подземные паркинги, - Минрегион

02.11 В октябре цены на жилье на вторичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до до 35 тыс. гривен/кв. м

02.11 В октябре цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 0,4% до 25 тыс. гривен/кв. м

01.11 Чернигов может стать первым украинским городом, запустившим программу переселения из ветхого жилья

01.11 На всех улицах Киева с 1 ноября до 1 апреля 2019 года водители должны ездить со скоростью до 50 км/час

31.10 Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко

31.10 В Украине ввели «желтые линии» для ограничения застройки

31.10 Кабмин утвердил военно-медицинскую доктрину Украины

30.10 На остановках общественного транспорта установят столбики от наезда

30.10 Экспресс Киев-Борисполь хотят сделать круглосуточным

26.10 Стало известно, что будут делать с вертолетной площадкой Януковича

26.10 Около 70% правоведов положительно оценивают ход судебной реформы в Украине - экспертный опрос Gfk

25.10 Кто такой генерал Терещук, который будет руководить столичным регионом

25.10 В Минрегионе подготовили новые условия сноса пятиэтажек

24.10 Украинские порты на 16 пунктов улучшили свои позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности WEF

• дальше…

05.11 Слабое звено: Зачем Кремль «опустил» Юрия Бойко

05.11 Больше, чем Томос. Смогут ли Порошенко и Варфоломей завербовать две трети УПЦ МП

05.11 ЗВТ на обмін: як Україна готується до економічних поступок Туреччині

05.11 Насколько российские «ихтамнеты» дороже местных сепаров

02.11 Каноническое нигде. Ни УПЦ МП, ни УПЦ КП больше не существуют

02.11 Коррупционер и антисемит. Как Артем Сытник проснулся с новым имиджем

02.11 Министр энергетики США посетит Украину и Польшу для поиска путей вывода их из-под зависимости от России - газета

02.11 Гниль и разложение. Как «ополченцы Донбасса» самоуничтожаются на передовой и в тылу

02.11 Итоги украинского визита Ангелы Меркель

01.11 Сбитый олигарх. Как Фирташ стал для России отработанным сырьем

01.11 Германия и Франция обвинили Россию в атаке на беспилотник ОБСЕ

01.11 Суд отменил рассрочку многомиллионного долга для фирмы Онищенко

01.11 Хитрец-миротворец. Когда Лукашенко попросит разместить «Форт Трамп» в Беларуси

01.11 Вадим Денисенко: Через список Путіна у нас з'являться діти лейтенанта Шмідта

31.10 Ляшко плюс Тимошенко: Почему сдулся «антитарифный майдан»

• дальше…

05.11 В Швеции ученые научились удерживать солнечную энергию в «жидком топливе»

05.11 Программа DARPA приведёт к появлению в компьютерах оптических интерфейсов

05.11 Японцы и финны совместно разрабатывают электрический самоходный автобус-шаттл для северных широт

05.11 Мошенники от имени главы Нацкомфинуслуг терроризируют учреждения

02.11 Фары автомобилей Ford смогут менять освещение с учётом знаков и разметки

02.11 Samsung утвердил характеристики своего первого сгибающегося смартфона

02.11 Aston Martin раскрыл облик максимально приближенного к серии гиперкара Valkyrie

01.11 Впечатления от Assassin's Creed Odyssey на стриминговом сервисе Project Stream от Google

01.11 Volkswagen и Ford ведут переговоры о совместном создании электромобилей

01.11 Экран смартфона-слайдера Lenovo Z5 Pro занимает 95 % фронтальной поверхности

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

01.11 KIA и Hyundai создали солнечные панели для гибридов, электрокаров и машин с ДВС

01.11 Oppo R17 Neo: смартфон с экранным дактилоскопическим сканером

01.11 Honor Magic 2: анонсирован безрамочный смартфон-слайдер с чипом Kirin 980 и шестью камерами

31.10 Первый в мире складной смартфон с гибким экраном начнёт продаваться завтра

• дальше…

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

23.10 Как женщине продемонстрировать силу на работе

17.10 Что делать, когда любимая работа надоела

12.10 Почему предпринимателю не нужны бизнес-планы

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно