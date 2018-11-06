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Доллар дорожает к большинству валют в день промежуточных выборов в США
07:45 06.11.2018 |
Курс доллара во вторник слабо растет к евро и иене в ожидании результатов промежуточных выборов в американский конгресс, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.24 EET курс евро к доллару опускался до 1,1404 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1408 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 113,32 иены за доллар со 113,19 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 96,38 пункта.
Промежуточные выборы в американский конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов). Аналитики ожидают, что демократы получат контроль в палате представителей, в то время как республиканцы сохранят за собой большинство в сенате.
"Мы знаем, что "быки" по доллару предпочитают, чтобы республиканцы продолжали контролировать конгресс, потому что он поддерживает политику Дональда Трампа. Поэтому, если республиканцы сохранят контроль над обеими частями конгресса, курс доллара будет расти", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика BK Asset Management Кэти Лин (Kathy Lien).
С другой стороны, отметила эксперт, если демократы получат контроль в палате представителей, а республиканцы - в сенате, тогда это может привести к проблемам в продвижении законодательных инициатив Трампа и станет негативным фактором для курса доллара в краткосрочной перспективе.
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