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НБУ купил на межбанке $85,2 млн 29 октября-2 ноября
15:32 05.11.2018 |
Национальный банк в период с 29 октября по 2 ноября купил на межбанковском валютном рынке 85,2 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные регулятора, передают Українські Новини.
НБУ купил 36,7 млн долларов путем использования механизма Matching, а также 48,5 млн долларов - по единому курсу.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 2 323,68 млн долларов, а продал - 1 496,32 млн долларов.
С использованием Matching с начала года было куплено 755 млн долларов, а продано - 460,8 млн долларов.
В ходе валютных аукционов было куплено 589,5 млн долларов, а продано - 522,1 млн долларов.
По единому курсу было куплено 280,19 млн долларов, продано - 180,42 млн долларов.
Функционал Matching предусматривает возможность для Национального банка, как и для других участников рынка, мгновенно заключать сделки по купле-продаже иностранной валюты путем или выбором лучшей из анонимных котировок, имеющихся в функционале в определенный момент, или введением в систему собственных анонимных котировок, которые в дальнейшем акцептуются контрагентами.
Как сообщали Українські Новини, положительное сальдо интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке в сентябре составило 50,3 млн долларов.
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