Black Rock войдёт только на регулируемый крипторынок

Генеральный директор Block Rock Ларри Финк (Larry Fink) выступил с заявлением о том, что компания не будет предлагать биржевые криптофонды (ETF) до тех пор, пока отрасль не станет регулируемой и законной.

Black Rock, занимающаяся финансовым планированием и инвестициями, имеет в своём управлении активы в размере $ 6,28 трлн.

В то же время Финк оптимистично смотрит на развитие электронной торговли валютами. Пока виртуальные валюты не будут легализованы, его компания воздержится от криптоторговли.