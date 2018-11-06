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НБУ повысил справочный курс гривни на 12,26 коп. до 28,0163 грн
12:45 05.11.2018 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 12,26 коп. до 28,0163 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 3,89 коп. до 28,1389 UAH/USD.
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