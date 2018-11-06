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НБУ продал 2 ноября банкам депозитные сертификаты на 14 894 млн гривен
11:52 05.11.2018 |
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 45 банкам на сумму 7 192 млн гривен и сроком на 14 дней по средневзвешенной процентной ставке 18,00% годовых 42 банкам на сумму 7 702 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 1 ноября продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 7 088 млн гривен.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В январе-сентябре Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 2 311,331 млрд гривен, что на 15,8% больше чем за январь-сентябрь 2017 года.
В 2017 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 667,036 млрд гривен.
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