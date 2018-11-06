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1 ноября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $8 млн до $231 млн
11:12 05.11.2018 |
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 47 млн долларов по сравнению с 31 октября до 299,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.
Курс доллара на межбанке после ослабления в среду на 2 коп. в четверг также опустился на 2 коп. до 28,13 UAH/USD.
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