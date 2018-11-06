Объемы торгов на биткоин-биржах продемонстрировали значительное снижение

В октябре совокупные объемы торгов на ведущих криптовалютных торговых площадках существенно уменьшились по сравнению с показателями сентября.

Так, на OKEx (Гонконг) и Huobi (Сингапур) показатель упал на 47%, а на Poloniex (США) - на 56%. При этом площадки KuCoin и Bibox пострадали меньше всего, просев всего на 3%.

Ведущая по суточному объему торгов биржа Binance также не смогла удержать сентябрьские позиции; показатель упал на 32% - с $33,22 млрд до $22,74 млрд.

Стоит отметить, что в начале октября недельная волатильность биткоина достигла минимальных годовых значений и составила всего 8,88%.

Напомним, аналитики CoinMetrics.io обнаружили, что объемы торгов биткоином не подвержены сезонности. Одновременно с этим, им удалось определить, что за последние полгода только один из каждых четырех биткоинов перемещался между адресами.