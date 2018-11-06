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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Объемы торгов на биткоин-биржах продемонстрировали значительное снижение
09:13 05.11.2018 |
В октябре совокупные объемы торгов на ведущих криптовалютных торговых площадках существенно уменьшились по сравнению с показателями сентября.
Так, на OKEx (Гонконг) и Huobi (Сингапур) показатель упал на 47%, а на Poloniex (США) - на 56%. При этом площадки KuCoin и Bibox пострадали меньше всего, просев всего на 3%.
Ведущая по суточному объему торгов биржа Binance также не смогла удержать сентябрьские позиции; показатель упал на 32% - с $33,22 млрд до $22,74 млрд.
Стоит отметить, что в начале октября недельная волатильность биткоина достигла минимальных годовых значений и составила всего 8,88%.
Напомним, аналитики CoinMetrics.io обнаружили, что объемы торгов биткоином не подвержены сезонности. Одновременно с этим, им удалось определить, что за последние полгода только один из каждых четырех биткоинов перемещался между адресами.
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