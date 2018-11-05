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Цена золота меняется слабо на фоне стабильного доллара
08:55 05.11.2018 |
Стоимость золота в понедельник утром не демонстрирует единой динамики, слабо меняющийся доллар не дает курса для котировок металла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.34 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,2 доллара, или на 0,02%, до 1233,5 доллара за тройскую унцию, ранее показатель снижался. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,28% - до 14,715 доллара за унцию.
В понедельник доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро после удорожания в конце прошлой рабочей недели. В пятницу курс доллара поддержала внутренняя статистика. Так, рост зарплат в годовом выражении в октябре оказался самым большим за последние девять с половиной лет. По данным минтруда США, почасовая заработная плата в стране в октябре выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 27,3 доллара.
Позднее на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. В четверг, 8 ноября, будет объявлено решение регулятора по ставке. Большинство аналитиков ожидает сохранения ставки на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. Традиционно повышение ставки поддерживает курс доллара, что негативно сказывается на цене на золото.
Инвесторы обращают внимание и на грядущие выбора в США. Промежуточные выборы в конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).
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