Цена золота меняется слабо на фоне стабильного доллара

Стоимость золота в понедельник утром не демонстрирует единой динамики, слабо меняющийся доллар не дает курса для котировок металла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.34 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,2 доллара, или на 0,02%, до 1233,5 доллара за тройскую унцию, ранее показатель снижался. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,28% - до 14,715 доллара за унцию.

В понедельник доллар торгуется разнонаправленно к иене и евро после удорожания в конце прошлой рабочей недели. В пятницу курс доллара поддержала внутренняя статистика. Так, рост зарплат в годовом выражении в октябре оказался самым большим за последние девять с половиной лет. По данным минтруда США, почасовая заработная плата в стране в октябре выросла на 3,1% в годовом выражении и составила 27,3 доллара.

Позднее на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. В четверг, 8 ноября, будет объявлено решение регулятора по ставке. Большинство аналитиков ожидает сохранения ставки на текущем уровне в 2-2,25%, а уже в декабре ожидается ее повышение до 2,25-2,5%. Традиционно повышение ставки поддерживает курс доллара, что негативно сказывается на цене на золото.

Инвесторы обращают внимание и на грядущие выбора в США. Промежуточные выборы в конгресс пройдут 6 ноября. Будет полностью переизбрана палата представителей (435 членов) и около трети сената (35 из 100 членов).