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Фунт стерлингов дорожает 5 ноября на ослаблении напряженности вокруг Brexit
08:19 05.11.2018 |
Курс фунта стерлингов к доллару поднимается в понедельник на фоне того, что инвесторы менее осторожно настроены по поводу выхода Великобритании из ЕС (Brexit) после новостей о том, что соглашение по условиям Brexit почти готово, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2989 доллара с 1,2969 доллара за фунт на предыдущем закрытии.
Курс евро к доллару при этом сохранялся на уровне прошлого закрытия в 1,1389 доллара за евро, курс доллара к иене - рос до 113,28 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 113,2 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 96,5 пункта.
Как сообщил телеканал Sky News в минувшее воскресенье, ссылаясь на представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, соглашение по выходу страны из ЕС согласовано на 95%, а переговоры продолжаются. Такие новости улучшили настроение инвесторов, которые опасались "жесткого" Brexit.
Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года, и на данный момент переговоры с Евросоюзом об условиях Brexit находятся в тупике: неясно пока, удастся ли достичь соглашения, или же Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения.
Главным "камнем преткновения" на переговорах между ЕС и Великобританией, которые ведутся уже 19 месяцев, остается ирландская граница. Сторонам надлежит договориться, как обеспечить выполнение условий Белфастского соглашения от 1998 года и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit, не нарушив при этом целостность Соединенного Королевства.
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