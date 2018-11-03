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Глава BitMEX: цена биткоина может упасть до $2000
23:35 02.11.2018 |
В то время как многие аналитики и эксперты ожидают неизбежного взрывного роста криптовалют, как минимум один человек стоит особняком и не исключает, что цена биткоина продолжит снижаться. В своем последнем прогнозе CEO BitMEX Артур Хэйес упоминает уже отметку в $2000 - именно до такого уровня, предполагает он, может упасть первая криптовалюта.
Такой прогноз глава популярной биржи деривативов озвучил в пятницу, 2 ноября, в очередном выпуске «Дайджеста криптотрейдера».
Ранее на этой неделе Хэйес заявил, что медвежьи настроения на рынке могут продлиться еще около полутора лет. Конкретных ценовых рамок в том прогнозе он не называл, однако в последовавшем затем письме для инвестор глава BitMEX уже называет прямые цифры.
По его словам, в то время как изучающие графики трейдеры часто считают началом медвежьего рынка момент, когда актив опускается ниже циклического пика, более предпочтительная стратегия состоит в том, чтобы начинать отсчет с момента, когда цена биткоина опускается ниже 200-дневного скользящего среднего показателя (DMA).
Опираясь на эту методологию, биткоин вошел в медвежью территорию 12 марта, когда его цена была $9152.
С тех пор, опустившись ниже отметки 200 DMA, биткоин потерял в стоимости всего 37%. Однако, принимая во внимание предыдущие показатели первой криптовалюты, когда она падала значительно ниже, Хэйес считает, что до завершения медвежьего цикла еще очень далеко - по его словам, прежде чем инициатива перейдет к быкам, цена криптовалюты в потенциале может опуститься до $2000.
«Насколько глубоко мы можем пойти? Падение на 75% с $9152 приведет нас до $2000. Поэтому диапазон между $2000 - $3000 - это моя новая активная точка. Только не говорите Мишель Ли», - написал Артур Хэйес, ссылаясь в последнем предложении на ведущую телеканала CNBC, которая брала у него недавнее интервью.
В качестве других причин, подкрепляющих его прогноз, глава BitMEX назвал текущую низкую волатильность биткоина.
«Вопреки распространенному мнению, биткоину, если он хочет получить широкое принятие, нужна волатильность. Цена биткоина - это лучший и наиболее прозрачный способ определения здоровья экосистемы. Она [волатильность] показывает миру, что что-то происходит - неважно, хорошие это события или плохие», - говорит Хэйес.
Поэтому, утверждает он, если волатильность будет оставаться на нынешних низких уровнях, цена будет постепенно снижаться.
По его словам, лучшее, что могут сделать трейдеры, это попытаться предугадать, когда же будет действительно дно, однако, как несколько язвительно замечает Хэйес, у них, вероятно, не будет мужества для серьезных поступков в этот момент.
«Вы будете знать, когда наступило дно. Но, вероятнее всего, вы будете слишком бояться нажать на эту страшную кнопку «Купить», - добавил Хэйес.
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