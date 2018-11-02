Доллар США упадет в случае победы демократов на промежуточных выборах - опрос

Демократы получат незначительное большинство в Палате представителей Конгресса США по итогам промежуточных выборов 6 ноября, свидетельствуют результаты проведенного Standard Chartered опроса участников рынка.

Победа демократов ассоциируется со снижением котировок акций, доходности облигаций и долларового индекса, при этом более значительное преимущество этой партии будет усугублять такую динамику, отмечается в сообщении банка.

Большинство респондентов ожидают укрепления курса юаня, если демократы получат контроль в Палате представителей.

В то же время выход вперед республиканцев подразумевает рост цен акций и доходности бондов, а также некоторый подъем доллара к корзине основных мировых валют, сообщило агентство Bloomberg.

В опросе Standard Chartered принимали свыше 80 участников рынка, из которых 40% представители американских компаний, 30% - из стран Азии, 20% - из Европы.

Аналитик Deutsche Bank Алан Раскин полагает, что если демократы получат большинство в Палате представителей, а республиканцы сохранят контроль в Сенате по итогам промежуточных выборов, можно ожидать сдержанной реакции рынков и небольшого ослабления американской нацвалюты.

По его мнению, ситуация, при которой демократы одержат победу лишь в Палате представителей, может привести к повышению политической неопределенности вокруг расследования спецпрокурора Роберта Мюллера и ослабить позиции США в торговых переговорах. Такой сценарий будет, скорее всего, "менее "бычьим" для акций и менее "медвежьим" для облигаций", считает эксперт.

Если республиканцы сохранят большинство в Палате представителей и Сенате, предпочтительной стратегией будет "значительная покупка доллара", отмечает А.Раскин. Он прогнозирует подъем долларового индекса до максимумов 2018 года на фоне "вероятно очень благоприятной реакции акций". При этом он ожидает подъема доходности 10-летних гособлигаций США выше 3,2% годовых.

В случае получения демократами контроля в обеих палатах Конгресса можно предполагать "усиления политической неопределенности, которая приводит к волатильности", что будет умеренно негативно, по крайней мере по началу, для доллара США.

