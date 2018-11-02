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Остатки средств на корсчетах банков 02.11.18
11:35 02.11.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|30 октября
|50937.6
|31 октября
|51117.9
|1 ноября
|48772.0
|2 ноября
|49582.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 2 ноября - 28,157863 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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