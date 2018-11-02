В сентябре доля проблемных кредитов сократилась на 0,73 п. п. до 54,31%

В сентябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,73 п. п. до 54,31% по сравнению с августом.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

По состоянию на 1 октября общий объем выданных кредитов вырос на 28 600 млн гривен с 1,191 трлн гривен (на 1 августа) до 1,220 трлн гривен.

Из них неработающие кредиты составили 662,782 млрд гривен.

Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя по группам банков: в госбанках - на 1,15 п. п. до 57,42%, в Приватбанке - на 0,93 п. п. до 83,31%.

В банках с частным капиталом этот показатель снизился на 0,66 п. п. до 24,72%, в иностранных группах - на 0,75 п.п. до 41,73%, в неплатежеспособных банках - на 0,09 п.п. до 52,22%.

Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.

Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п. п. до 30,5%.