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В сентябре доля проблемных кредитов сократилась на 0,73 п. п. до 54,31%
08:55 02.11.2018 |
В сентябре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,73 п. п. до 54,31% по сравнению с августом.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 октября общий объем выданных кредитов вырос на 28 600 млн гривен с 1,191 трлн гривен (на 1 августа) до 1,220 трлн гривен.
Из них неработающие кредиты составили 662,782 млрд гривен.
Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя по группам банков: в госбанках - на 1,15 п. п. до 57,42%, в Приватбанке - на 0,93 п. п. до 83,31%.
В банках с частным капиталом этот показатель снизился на 0,66 п. п. до 24,72%, в иностранных группах - на 0,75 п.п. до 41,73%, в неплатежеспособных банках - на 0,09 п.п. до 52,22%.
Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.
Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п. п. до 30,5%.
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