Исследование: четверть обеспеченных американцев-миллениалов владеют криптовалютами

Большая часть обеспеченных американцев-миллениалов либо уже владеют, либо хотят приобрести биткоины или другие криптовалюты. К такому выводу пришли авторы исследования Millenials With Money из компании Edelman.

По их словам, 25% обеспеченных миллениалов уже владеют криптовалютами. Еще 31% активно интересуются этой темой.

Исследователи считают обеспеченными американцев в возрасте от 24 до 38 лет с личным или семейным доходом в $100 000 в год или имеющих $50 000 для инвестиций.

При этом, отмечается в отчете, миллениалы недовольны нынешней финансовой системой. Из 1000 опрошенных 77% состоятельных и 65% не вошедших в эту категорию американцев считают, что сложившаяся система отвечает интересам лишь богатых и влиятельных людей.

Три четверти зажиточных миллениалов боятся, что мировая финансовая система будет взломана, а их личные данные похищены. Такие же опасения разделяют 58% «небогатых» миллениалов.

Примечательно, что обе категории респондентов объединяет ожидание еще одного глобального финансового кризиса в будущем, при этом все они рассчитывают, что технология блокчейн сделает финансовую систему более безопасной.