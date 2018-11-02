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Доллар стабилен 2 ноября к мировым валютам перед данными по рынку труда США
08:12 02.11.2018 |
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Курс доллара в пятницу утром почти не изменяется по отношению к другим основным мировым валютам в ожидании ежемесячной статистики по американскому рынку труда, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.04 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 96,29 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,1413 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1408 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 113,05 иены за доллар со 112,72 иены.
Участники торгов ждут данных по безработице в США в октябре от американского министерства труда позднее в пятницу. По прогнозам аналитиков, показатель сохранился на уровне сентября в 3,7%, при этом число новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 193 тысячи после увеличения на 134 тысячи месяцем ранее.
"Если показатели по рынку труда будут хорошими, то курс доллара может восстановиться после недавних распродаж и возобновить свой рост", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега IG Securities Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).
Сильная статистика по рынку труда будут способствовать росту ожиданий трейдеров по повышению ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, что традиционно ведет к удорожанию доллара. Федрезерв в текущем году повышал ставку трижды - в марте, июне и сентябре. Рынки ожидают еще одно повышение в декабре.
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