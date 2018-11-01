Morgan Stanley: институциональные инвесторы начали больше доверять биткоину

Банковская корпорация Morgan Stanley выяснила, что за последний год институциональные инвесторы с большим доверием стали относиться к криптовалютам. Об этом говорится в докладе «Описание биткоина: пособие и последствия», выдержки из которого публикует CoinDesk.

Согласно документу, с января 2016 года объем криптоактивов под управлением хедж-фондов, венчурных фирм и частных инвестиционных компаний показывал стабильный рост и сегодня составляет $7,1 млрд. Это, по мнению исследователей позволяет называть биткоин «новым институциональным классом активов».

«О лояльности к биткоину свидетельствуют открытие криптовалютного подразделения Fidelity Investments, инвестиции в криптобиржи Seed CX, Binance и кастодиальный сервис BitGo, регуляторное одобрение статуса депозитария ценных бумаг для блокчейн-стартапа SETL и недавний раунд финансирования Coinbase», - утверждают в Morgan Stanley.

При этом в докладе указаны три проблемы, с которыми сталкиваются криптовалютные инвесторы: неопределенность регулирования, отсутствие регулируемых кастодиальных решений и отсутствие крупных финансовых институтов.

Также специалисты Morgan Stanley затронули тему стейблкоинов, заявив, что биткоин все больше стремится к торговле против Tether (USDT).

«Половина текущего объема торгов биткоином приходится на пару с USDT, что является продолжением прошлогоднего тренда. Тот факт, что многие биржи криптовалют не работают с фиатом, только способствует этому», - говорится в докладе.

USDT получил значительную долю объема торгов BTC, в то время как цена криптовалюты начала снижаться. По словам исследователей, это произошло потому, что многие биржи поддерживают торги только в парах «криптовалюта-криптовалюта», а не «криптовалюта-фиат».

«Торговля «криптовалюта-фиат» требует прохождения через банковский сектор, что сопряжено с уплатой более высоких комиссий. Кроме того, вместе с ценой биткоина упали цены и большинства других монет, поэтому, если владельцы хотели выйти из позиций в биткоине, им приходилось выбирать другой актив, который был ближе к цене доллара США», - пишут они.

В целом, по мнению Morgan Stanley, компании продолжат создавать собственные стабильные криптовалюты, что станет частью следующей волны развития. Однако для того, чтобы закрепиться на рынке стейблкоинам необходимо обладать низкими транзакционными комиссиями, высокой ликвидностью и определенной структурой регулирования.

Напомним, в сентябре представители Morgan Stanley заявили, что технически готовы к запуску свопов на биткоин в случае интереса к этому инструменту со стороны институциональных клиентов.