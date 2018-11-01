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Депозитные ставки для физлиц 01.11.18
17:24 01.11.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 ноября 2018г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|31.10.18
|01.11.18
|31.10.18
|01.11.18
|31.10.18
|01.11.18
|3 месяца
|14.35
|14.43
|2.23
|2.34
|1.21
|1.21
|6 месяцев
|15.10
|15.22
|3.03
|3.16
|1.61
|1.61
|9 месяцев
|15.34
|15.34
|3.11
|3.11
|1.84
|1.84
|12 месяцев
|15.44
|15.57
|3.73
|3.85
|2.21
|2.21
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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