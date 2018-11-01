Доллар снижается с максимума за 17 месяцев на фоне спроса на европейские активы

Курс доллара США снижается в ходе торгов в четверг с максимума за 17 месяцев на фоне спроса на европейские активы.

Евро к 15:05 EET поднялся до $1,1396 с $1,1312 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

Курс евро поднялся до 128,52 иены по сравнению со 127,76 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара снизился до 112,82 иены против 112,94 иены в среду.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,6%.

Октябрь стал для американской нацвалюты лучшим месяцем с мая текущего года: индекс ICE U.S. Dollar увеличился на 2,1%. Между тем евро упал на 2,5%, свидетельствуют данные FactSet.

Фунт стерлингов усилил подъем к доллару до 1,2% и стоил около $1,2920 против $1,2766 днем ранее.

Участники рынка отреагировали на заявления Банка Англии о возможном перегреве британской экономики начиная со следующего года, который может потребовать более быстрого повышения процентных ставок ЦБ.