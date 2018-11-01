Остатки средств на корсчетах банков 01.11.18

|Дата
|сумма, млн грн
|30 октября
|50937.6
|31 октября
|51117.9
|1 ноября
|48772.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный Курс НБУ. на 1 ноября – 28,118832 грн/$1.
Топливно-энергетический комплекс
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Информация об агентстве
12:23 01.11.2018 |
|Дата
|сумма, млн грн
|30 октября
|50937.6
|31 октября
|51117.9
|1 ноября
|48772.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный Курс НБУ. на 1 ноября – 28,118832 грн/$1.
|
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