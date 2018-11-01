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30 октября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $92,8 млн до $258,8 млн
11:08 01.11.2018 |
Во вторник, 30 октября, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 92,8 млн долларов по сравнению с 29 октября до 258,8 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 100 млн долларов по сравнению с 29 октября до 297,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.
Курс доллара на межбанке после ослабления в понедельник на 5 коп. во вторник опустился на 3 коп. до 28,17 UAH/USD.
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