СМИ: Goldman Sachs привлекает клиентов для трейдинга деривативами на базе биткоина

Инвестиционный банк Goldman Sachs привлек небольшое число клиентов для торговли производными финансовыми инструментами на базе биткоина. Об этом сообщает The Block.

О намерении Goldman Sachs запустить расчетные (не предполагающие поставку базового актива) форвардные контракты на основе биткоина стало известно еще в мае. Источник сообщает, что знаменитый финансовый институт параллельно работает над созданием кастодиальных сервисов для держателей цифровых активов.

Также известно, что клиенты банка проведут переговоры с его руководством, чтобы поделиться мыслями о перспективах индустрии и возможной роли в ней Goldman Sachs.

Примечательно, что источник The Block опроверг информацию о том, что Goldman Sachs активно изучает запуск производных инструментов на базе Ethereum, ранее опубликованную новостным сайтом Abacus Journal.

Ранее ForkLog сообщал, что Goldman Sachs и компания миллиардера Майка Новограца Galaxy Digital Ventures инвестировали $15 млн в компанию BitGo, специализирующуюся на услугах по хранению криптоактивов.



