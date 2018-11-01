Цена золота 1 ноября корректируется вверх после снижения до минимума за 3 недели днем ранее

Стоимость золота растет в четверг утром в рамках коррекции после снижения до минимума за 3 недели в предыдущий день торгов, следует из данных торгов.

По состоянию на 7.34 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,7 доллара, или 0,39%, до 1219,7 доллара за тройскую унцию. В среду золото подешевело до 1215 долларов, что стало минимумом с 11 октября. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,23%, до 14,315 доллара за унцию.

Коррекционный рост стоимости золота происходит в четверг на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,26%, до 96,87 пункта.

По итогам октября рост стоимости золота составил 1,6% на фоне увеличения спроса на металл в качестве более надежного актива. Особенно стабильное повышение спроса на золото было зафиксировано в конце прошлого месяца в свете массовых распродаж на мировых фондовых рынков и стремления инвесторов вложить средства в более безопасные активы.