Финансовые новости
- |
- 01.11.18
- |
- 09:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Цена золота 1 ноября корректируется вверх после снижения до минимума за 3 недели днем ранее
08:18 01.11.2018 |
Стоимость золота растет в четверг утром в рамках коррекции после снижения до минимума за 3 недели в предыдущий день торгов, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.34 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 4,7 доллара, или 0,39%, до 1219,7 доллара за тройскую унцию. В среду золото подешевело до 1215 долларов, что стало минимумом с 11 октября. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,23%, до 14,315 доллара за унцию.
Коррекционный рост стоимости золота происходит в четверг на фоне ослабления курса доллара к мировым валютам. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускается на 0,26%, до 96,87 пункта.
По итогам октября рост стоимости золота составил 1,6% на фоне увеличения спроса на металл в качестве более надежного актива. Особенно стабильное повышение спроса на золото было зафиксировано в конце прошлого месяца в свете массовых распродаж на мировых фондовых рынков и стремления инвесторов вложить средства в более безопасные активы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ляшко плюс Тимошенко: Почему сдулся «антитарифный майдан»
|НБУ установил начальное минимальное обязательное значение LCR на уровне 80%
|Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место - Порошенко
|Формат для Путина: Чем может навредить новый «Будапешт» Тимошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СМИ: Goldman Sachs привлекает клиентов для трейдинга деривативами на базе биткоина
|В третьем квартале нотариусы заключили на 10,01% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года
|Цена золота 1 ноября корректируется вверх после снижения до минимума за 3 недели днем ранее
|Фунт дорожает к доллару 1 ноября на новостях по Brexit
|Биржи АТР, кроме Японии, 1 ноября растут после статданных из Китая
|За 9 месяцев Ситибанк увеличил прибыль на 30% до 994,3 млн гривен
Это интересно
|Apple уменьшила габариты MacBook Air и оснастила экраном Rеtina
|Pizza Hut привлечет роботов к приготовлению пиццы в процессе доставки
|Panasonic придумала шоры офисному планктону для концентрации на работе
|Мошенник «создал банк» в Киеве для финансовой аферы
|Очередной долгоиграющий смартфон Ulefone Power 5S оснащен аккумулятором емкостью 13 000 мА•ч
|Представлен флагманский смартфон OnePlus 6T: улучшенная камера, более емкий аккумулятор и цена 549 долларов
|Самое большое количество разработчиков блокчейн в США