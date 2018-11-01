Фунт дорожает к доллару 1 ноября на новостях по Brexit

Курс фунта стерлингов в четверг утром растет к доллару на фоне сообщений СМИ о перспективах работы британских финансовых компаний после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2845 доллара с 1,2766 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1340 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1312 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 112,9 иены за доллар со 112,94 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,26%, до 96,88 пункта.

В четверг в центре внимания инвесторов оказались сообщения издания Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась с Брюсселем разрешить британским компаниям, оказывающим финансовые услуги, сохранить доступ к европейским рынкам после Brexit весной 2019 года. По данным издания, британская и европейская стороны достигли предварительной договоренности по всем аспектам будущего сотрудничества в сфере услуг, включая обмен информацией.

В то же время валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сен (Sim Moh Siong) сказал агентству Рейтер, что фунту пока сложно определиться с окончательной динамикой на фоне того, т.к. по Brexit постоянно появляются то хорошие, то плохие новости.

В четверг инвесторы также ждут решения Банка Англии по дальнейшей денежной политике. По прогнозам аналитиков, регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых и подтвердит программу выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. В августе регулятор впервые с ноября 2017 года повысил ставку. Повышение составило 25 базисных пунктов - до 0,75% с 0,5%.