Доллар слабо растет к евро и иене 31 октября на статданных из США и Европы

Курс американского доллара демонстрирует умеренный подъем в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают статданные из США и еврозоны.

Курс евро к доллару составил на 15:34 кв $1,1314 по сравнению с $1,1345 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в районе 128,13 иены по сравнению со 128,34 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 113,25 иены против 113,13 иены во вторник.

Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,18%.

Как стало известно из отчета отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в США в октябре увеличилось на 227 тыс. после подъема на 218 тыс. в предшествующий месяц. Показатель существенно превысил средний прогноз опрошенных Econoday экономистов, составлявший 178 тыс.

Официальные данные министерства труда США будут обнародованы в пятницу. Опрошенные MarketWatch аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 202 тыс., а безработица осталась на уровне 3,7%.

Кроме того, потребительские цены в еврозоне в октябре выросли на 2,2% в годовом выражении. Инфляция ускорилась с 2,1% в сентябре и совпала с ожиданиями рынка.

Безработица в 19 странах еврозоны в сентябре осталась на августовском уровне 8,1%, минимальном с 2008 года. В странах ЕС безработица в прошлом месяце составила 6,7%, также не изменившись с августа. Оба показателя также оказались на уровне прогнозов.

Между тем Банк Японии в среду сохранил курс денежно-кредитной политики и прогнозы основных ее ориентиров. Вместе с тем японский ЦБ снизил оценки инфляции на ближайшие три года и ухудшил прогноз роста ВВП на текущий фингод с 1,5% до 1,4%.