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НБУ повысил справочное значение курса гривни на 6,94 коп. до 28,1084 грн
12:18 31.10.2018 |
Национальный банк повысил справочное значение курса гривни, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, на 6,94 коп. до 28,1084 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 2,62 коп. до 28,1778 UAH/USD.
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