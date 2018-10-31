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Курсы валют по карточным операциям на 31.10.18
11:28 31.10.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 31 октября 2018г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|28.0000
|28.2486
|31.6500
|32.2581
|4.1400
|4.3500
|ОТП Банк
|28.0000
|28.2000
|31.8000
|32.0800
|Укрсоцбанк
|28.1000
|28.3000
|31.7000
|32.2000
|Ощадбанк
|27.8500
|28.2500
|31.5500
|32.4000
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|28.0000
|28.2500
|31.6500
|32.1000
|Укрэксимбанк
|28.0000
|28.2900
|31.6500
|32.4600
|Райффайзен Банк Аваль
|27.9330
|28.2500
|31.7460
|32.1500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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