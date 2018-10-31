29 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $74,4 млн до $166 млн

В понедельник, 29 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 74,4 млн долларов по сравнению с 26 октября до 166 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 86,5 млн долларов по сравнению с 26 октября до 197,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после ослабления в пятницу на 10 коп. в понедельник опустился на 5 коп. до 28,20 UAH/USD.