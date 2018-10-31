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Количество специалистов по криптовалютам и блокчейну в компании PWC достигло 400
09:32 31.10.2018 |
Ведущий поставщик финансовых и консалтинговых услуг PricewaterHouseCoopers (PWC) привлёк более четырехсот специалистов в области криптовалют и блокчейн-экспертов. Это продиктовано необходимостью удовлетворять запросы клиентов.
По словам сотрудника PWC Ральфа Вайнбергера (Ralph Weinberger), компания выделила значительные ресурсы для оказания консалтинговых услуг организациям, использующих технологию блокчейн.
В PWC разработан стратегический план для поддержки финансовых криптовалютных компаний. Как и в Libra, PWC видит в технологии блокчейн большой потенциал.
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