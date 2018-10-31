Иена дешевеет к доллару 31 октября после заседания Банка Японии

Курс иены к доллару незначительно снижается в среду утром после решений Банка Японии по дальнейшей денежной политике в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 6.58 EET курс доллара к иене рос до 113,22 иены за доллар со 113,12 иены за доллар, курс евро к доллару опускался до 1,1341 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1344 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,04%, до 97,05 пункта.

В среду Банк Японии объявил результаты октябрьского заседания. Японский ЦБ принял решение сохранить процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%. Это решение не стало сюрпризом для рынков. Так, валютный стратег Bank of Singapore Сим Мо Сен (Sim Moh Siong) говорил агентству Рейтер до заседания, что ожидает повторения заявления регулятора о сохранении мягкой денежной политики.

В то же время Банк Японии прогнозирует, что в 2018 финансовом году экономика страны вырастет на 1,4%, при этом диапазон роста может составить 1,3-1,5%, а в 2019 финансовом году - на 0,8-0,9%. Инфляция составит, по прогнозам регулятора, в текущем году 0,9-1%, в следующем финансовом году она ускорится до 1,8-2%. Финансовый год в Японии заканчивается в марте.