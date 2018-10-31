Капитализация Coinbase превысила $8 млрд на фоне успешного раунда финансирования

Американская криптовалютная компания Coinbase привлекла $300 млн в рамках раунда финансирования Серии Е, который возглавил американский хедж-фонд Tiger Global Management. Инвесторами также выступили Y Combinator Continuity, Wellington Management, Andreessen Horowitz, Polychain и другие компании.

Так, по оценкам компании, ее капитализация уже превысила $8 млрд, а годовая прибыль при этом, сообщает Bloomberg, может составить порядка $1,3 млрд.

Coinbase намерена использовать средства для глобальной экспансии, расширения листинга, разработки различных утилитарных приложений и привлечения институционалов в индустрию.

Напомним, компания стала первым «единорогом» (так называют компании с капитализацией более $1 млрд) в криптовалютной сфере после закрытия раунда финансирования Серии D в августе 2017 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Coinbase может выйти на IPO после очередного привлечения инвестиций.