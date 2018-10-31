Финансовые новости
- |
- 31.10.18
- |
- 00:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Комитет по вопросам финансовой политики рекомендует Раде предусмотреть выпуск банковских сертификатов
12:43 30.10.2018 |
Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №9034 о финансовых инструментах банков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.
Документом предлагается ввести банковские сертификаты - новый вид эмиссионных ценных бумаг, которые будут выпускаться банками. Удобство использования банковских сертификатов заключается в том, что такой сертификат сочетает в себе свойства банковского вклада и ценной бумаги. Предполагается, что банковские сертификаты могут быть как процентными, так и учетными.
Соответствующие изменения предлагается внести в Хозяйственный кодекс и ряд законов о ценных бумагах, фондовом рынке, о депозитарной системе, об институтах совместного инвестирования и тому подобное.
По словам первого заместителя главы комитета Михаила Довбенко, этот сертификат - "это такой по сути гибрид определенный ценной бумаги, облигации и депозита".
"Если говорить о каких-то характеристиках, то по сравнению с этими инструментами - облигациями или депозитами - банковский сертификат имеет следующие преимущества. По сравнению с депозитом - высокую ликвидность, простоту оформления, бездокументарную форму, возможность отстранить сертификат до истечения срока на вторичном рынке", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что по сравнению с облигацией регистрация выпуска происходит в течение одного дня и не потребует значительного количества документации сравнению с тем, что облигация регистрируется в течение 25 рабочих дней.
"Члены комитета во время голосования единогласно поддержали законопроект. Принятие законопроекта, по их мнению, будет способствовать развитию рынка капитала через мобилизацию финансовых ресурсов и их эффективное использование, внедрению нового вида финансовых инструментов банков в бездокументарной форме", - говорится в сообщении.
Напомним, Кабинет министров Украины предлагает Верховной раде принять законопроект №9236 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о совершенствовании процедуры проведения финансовой реструктуризации".
Как писало РБК-Украина ранее, в июле 2016 года глава государства Петр Порошенко подписал проект закона №3555 "О финансовой реструктуризации", который предусматривает полную реструктуризацию задолженности по обоюдному согласию сторон, а также исключает принудительное привлечение должников к процессу реструктуризации. Отмечалось, что принятие этого закона было необходимо для выполнения Украиной своих обязательств перед МВФ.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке второй день подряд скатывается вниз, вопреки противоположным прогнозам
ТОП-НОВОСТИ
|Операция «бешеный Трамп». Как Тимошенко собирается возвращать Крым
|Новые грабли. Почему от Приходько в политике выиграет не Тимошенко, а Зеленский и Вакарчук
|Сергій Наєв: до боїв у містах не готуємося
|Доллару дали чуть подешеветь на межбанке 29 октября
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара на межбанке второй день подряд скатывается вниз, вопреки противоположным прогнозам
|Капитализация Coinbase превысила $8 млрд на фоне успешного раунда финансирования
|Индекс ПФТС 30 октября продолжил отрицательную динамику
|Количество банков с иностранным капиталом в Украине выросло
|Активы банков выросли за сентябрь на 14 млрд грн
|Депозитные ставки для физлиц 30.10.18
Это интересно
|Представлен крошечный кроссовер Volkswagen
|Microsoft разрабатывает универсальный модульный геймпад, который подойдёт для смартфонов, планшетов и домашних консолей
|Специалистами Panasonic создан первый в мире органический датчик изображения 8K и видеокамера на его основе
|Infineon берёт на вооружение технологию блокчейн: раздели свою машину с ближним
|ФБР начало расследование против Tesla из-за Model 3
|IBM покупает Red Hat за 34 млрд долларов
|Samsung завершает разработку первого складного смартфона с уникальным интерфейсом