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Остатки средств на корсчетах банков 30.10.18
11:49 30.10.2018 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на 30 октября - 28,202526 грн./$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|25 октября
|57639.8
|26 октября
|55759.3
|29 октября
|51943.6
|30 октября
|50937.6
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 30 октября - 28,202526 грн./$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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