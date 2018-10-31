26 октября объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $53,7 млн до $240,4 млн

В пятницу, 26 октября, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 53,7 млн долларов по сравнению с 25 октября до 240,4 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 80,6 млн долларов по сравнению с 25 октября до 283,8 млн долларов.

По уточненным данным НБУ, объем продажи долларов США на межбанковском валютном рынке в пятницу составил 294,1 млн долларов, а общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) - 364,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 5,1% до 10,563 млрд долларов по сравнению с августом.

Курс доллара на межбанке после повышения в четверг на 12 коп. в пятницу опустился на 10 коп. до 28,25 UAH/USD.