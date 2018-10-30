Торговые опасения подталкивают вверх стоимость золота 30 октября

Стоимость золота повышается во вторник на фоне обострения опасений относительно нового витка торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.26 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,4 доллара, или на 0,11% - до 1229 долларов за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,47% - до 14,51 доллара за унцию.

Инвесторы во вторник отдают предпочтение золоту в качестве более безопасного актива после того, как в СМИ появились сообщения о возможных новых импортных пошлинах США в отношении товаров из Китая уже в начале декабря. На этом фоне американские биржи по итогам понедельника закрылись снижением индексов.

При этом определенное давление на стоимость золота оказывает растущий к мировым валютам курс доллара. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 96,67 пункта.

"На данный момент небольшое давление на стоимость золота оказывает доллар, но в целом у цены на драгметалл есть фундаментальная поддержка - инвесторы на рынках по-прежнему очень осторожны. Мы считаем, что есть возможность для роста стоимости золота до 1255 долларов", - сказал агентству Рейтер аналитик по сырьевым товарам Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).