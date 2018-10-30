Финансовые новости
- |
- 30.10.18
- |
- 08:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Торговые опасения подталкивают вверх стоимость золота 30 октября
08:23 30.10.2018 |
Стоимость золота повышается во вторник на фоне обострения опасений относительно нового витка торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.26 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,4 доллара, или на 0,11% - до 1229 долларов за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро повышалась на 0,47% - до 14,51 доллара за унцию.
Инвесторы во вторник отдают предпочтение золоту в качестве более безопасного актива после того, как в СМИ появились сообщения о возможных новых импортных пошлинах США в отношении товаров из Китая уже в начале декабря. На этом фоне американские биржи по итогам понедельника закрылись снижением индексов.
При этом определенное давление на стоимость золота оказывает растущий к мировым валютам курс доллара. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 96,67 пункта.
"На данный момент небольшое давление на стоимость золота оказывает доллар, но в целом у цены на драгметалл есть фундаментальная поддержка - инвесторы на рынках по-прежнему очень осторожны. Мы считаем, что есть возможность для роста стоимости золота до 1255 долларов", - сказал агентству Рейтер аналитик по сырьевым товарам Phillip Futures Бенджамин Лу (Benjamin Lu).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Голова для полковника: Кто такой Канивец, который возглавил штаб Гриценко
|Как по Тимошенко ударят ее же оружием
|Рассрочка или ипотека. Как лучше покупать жилье в новостройках
|Нечего шастать. Какой сигнал отправили из ДНР бывшим хозяевам Донецка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Торговые опасения подталкивают вверх стоимость золота 30 октября
|Доллар 30 октября дорожает к большинству мировых валют на фоне обострения торговых опасений
|Биржи Китая 30 октября восстанавливаются после падения на 2% днем ранее
|Биржи США закрылись 29 октября в минусе на опасениях обострения торговых отношений с Китаем
|Доллару дали чуть подешеветь на межбанке 29 октября
|Индекс ПФТС 29 октября ускорил падение
Это интересно
|Samsung завершает разработку первого складного смартфона с уникальным интерфейсом
|Uber перестал быть самым дорогим стартапом — Bloomberg
|Азия обогнала США по количеству миллиардеров
|Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь
|Google упростил удаление истории поиска
|На аукционе Christie's за $432 тыс. продана картина, созданная искусственным интеллектом
|Дебют Meizu Note 8: экран FHD+, три камеры и чип Snapdragon 632