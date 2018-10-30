Финансовые новости
- |
- 30.10.18
- |
- 08:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар 30 октября дорожает к большинству мировых валют на фоне обострения торговых опасений
08:15 30.10.2018 |
Курс доллара во вторник утром растет по отношению к большинству мировых валют на фоне обеспокоенности относительно возможного обострения торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 96,66 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,1381 доллара с 1,1372 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,72 иены за доллар со 112,37 иены на прошлых торгах.
Спрос на доллар как на более безопасный актив увеличивается во вторник утром после новостей в СМИ. Так, агентство Блумберг сообщило, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, объем импорта которых составляет около 257 миллиардов долларов.
В то же время курс иены, который традиционно растет в периоды неопределенности и нестабильности, снижается по отношению к доллару, поскольку инвесторы ждут решения Банка Японии по денежной политике в среду.
"Мы ожидаем, что Банк Японии оставит свою политику без изменений по итогам заседания 31 октября. При этом регулятор, вероятно, немного понизит свои макропрогнозы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Bank of America Merrill Lynch. По итогам сентябрьского заседания Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Голова для полковника: Кто такой Канивец, который возглавил штаб Гриценко
|Как по Тимошенко ударят ее же оружием
|Рассрочка или ипотека. Как лучше покупать жилье в новостройках
|Нечего шастать. Какой сигнал отправили из ДНР бывшим хозяевам Донецка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Торговые опасения подталкивают вверх стоимость золота 30 октября
|Доллар 30 октября дорожает к большинству мировых валют на фоне обострения торговых опасений
|Биржи Китая 30 октября восстанавливаются после падения на 2% днем ранее
|Биржи США закрылись 29 октября в минусе на опасениях обострения торговых отношений с Китаем
|Доллару дали чуть подешеветь на межбанке 29 октября
|Индекс ПФТС 29 октября ускорил падение
Это интересно
|Samsung завершает разработку первого складного смартфона с уникальным интерфейсом
|Uber перестал быть самым дорогим стартапом — Bloomberg
|Азия обогнала США по количеству миллиардеров
|Туристов на границе с ЕС скоро будет встречать искусственный интеллект, способный выявить ложь
|Google упростил удаление истории поиска
|На аукционе Christie's за $432 тыс. продана картина, созданная искусственным интеллектом
|Дебют Meizu Note 8: экран FHD+, три камеры и чип Snapdragon 632