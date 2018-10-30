Доллар 30 октября дорожает к большинству мировых валют на фоне обострения торговых опасений

Курс доллара во вторник утром растет по отношению к большинству мировых валют на фоне обеспокоенности относительно возможного обострения торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.10 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,1%, до 96,66 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,1381 доллара с 1,1372 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,72 иены за доллар со 112,37 иены на прошлых торгах.

Спрос на доллар как на более безопасный актив увеличивается во вторник утром после новостей в СМИ. Так, агентство Блумберг сообщило, что власти США могут в начале декабря ввести новые пошлины на китайские товары, объем импорта которых составляет около 257 миллиардов долларов.

В то же время курс иены, который традиционно растет в периоды неопределенности и нестабильности, снижается по отношению к доллару, поскольку инвесторы ждут решения Банка Японии по денежной политике в среду.

"Мы ожидаем, что Банк Японии оставит свою политику без изменений по итогам заседания 31 октября. При этом регулятор, вероятно, немного понизит свои макропрогнозы", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Bank of America Merrill Lynch. По итогам сентябрьского заседания Банк Японии сохранил процентную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1%, на котором она находится с января 2016 года.