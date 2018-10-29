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Исследование: почти четверть криптотрейдеров понесли «большие потери» в сентябре
08:54 29.10.2018 |
Сентябрь 2018 года принес разочаровывающие результаты многим криптовалютным инвесторам и трейдерам. Согласно данным исследования OK Blockchain Capital, около 25.47% инвесторов понесли в прошлом месяце небольшие потери, 23.58% заявили о «больших потерях».
Еще 24.53% респондентов сообщили, что ситуация для них осталась в целом ровной, и только 3.3% инвесторов заявили о «крупной прибыли». 5.19% участников опроса сообщили, что предпочли в этот период воздержаться от какой-либо активности.
При этом, несмотря на общий негативный тренд на рынках, 69% опрошенных по-прежнему позитивно смотрят на потенциал криптовалют в долгосрочной перспективе.
Наиболее популярными активами в портфелях инвесторов оказались биткоин, Ethereum и EOS, однако 42.92% респондентов заявили, что наибольшую долю в их портфелях занимали токены различных платформ.
В целом же в токены платформ инвестировали 57.08% опрошенных, 37.26% отдали предпочтение игровым токенам. Следующие три места заняли интернет вещей (33.96%), социальные сети (19.81%) и финансовые платформы (18.4%).
В опросе OK Blockchain Capital приняло участие 212 инвесторов и трейдеров, которым было предложено ответить на 16 различных вопросов, включая их доходы и ожидания на следующий месяц и следующие два квартала.
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