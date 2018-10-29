Золото 29 октября слегка корректируется к пятничному росту

Стоимость золота снижается в понедельник утром в рамках фиксации прибыли инвесторами после роста цены драгметалла почти на 1% в минувшую пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 EET цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,8 доллара, или на 0,06%, до 1235,1 доллара за тройскую унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на серебро опускалась на 0,14% - до 14,68 доллара за унцию.

Незначительное снижение стоимости драгоценного металла в понедельник обусловлено коррекционными настроениями на рынке после роста в пятницу. Тогда цена золота повышалась примерно на 1% из-за увеличения спроса на более надежные активы в свете распродаж на американских фондовых рынках.

Дополнительное давление на стоимость золота в понедельник оказывает растущий к мировым валютам курс доллара. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) растет примерно на 0,1%, до 96,46 пункта.